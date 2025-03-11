Otomobil Çarpması Sonucu Kadın Hayatını Kaybetti

YAŞLI KADININ HAYATINA MAL OLAN KAZA

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen bir kaza sonucu yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı bir kadın hayatını kaybetti. Olay, Cumhuriyet Mahallesi İzmir Bulvarı üzerinde saat 17.00 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 35 LGJ 96 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın ağır yaralandı.

KAZA SONRASI ACİL MÜDAHALE

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan yaşlı kadının ambulansta hayatını kaybettiği bildirildi. Yapılan müdahalelere rağmen kadının yaşamsal fonksiyonları geri kazandırılamadı. Yaşlı kadının kimliğinin belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olayla ilgili soruşturma süreci devam ediyor. Yetkililer, kazanın sebeplerini belirlemek için incelemelere hızla devam ediyor. Bu tür kazaların önlenmesi, toplumsal güvenlik açısından gereken bir konu olarak değerlendiriliyor.