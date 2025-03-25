Otomobil Çarpmasıyla Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

YOLUN KARŞISINA GEÇEN YAŞLI ADAMA OTOBÜS ÇARPTI

Siirt’te bir otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir adamı vurması sonucu trajik bir olay yaşandı. Alınan verilere göre, Şeyh El Hazin Caddesi üzerinde hareket eden 10 YT 077 plakalı araç, 70 yaşındaki Mustafa Toprak’a çarptı.

OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİBİ GÖNDERİLDİ

Kaza haberinin ardından, olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin hızlı müdahaleleri sonrasında Toprak, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ancak maalesef yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

POLİS HAZIRLIK YAPIYOR

Olayla ilgili polis tarafından detaylı bir inceleme başlatıldı. Kazanın nedenine ilişkin araştırmalar sürüyor.