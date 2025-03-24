Otomobil Çarptı, Ev Savaş Alanına Döndü

ÇARPMA SONUCU DUVAR YIKILDI

Edirne’de gerçekleşen kazada, bir otomobilin çarpması sonucu bir evin duvarı tamamen yıkıldı ve bahçe adeta savaş alanına döndü. Büyükdöllük köyünde, M.Ş.I. yönetimindeki 22 DA 072 plakalı otomobil, yol kenarındaki müstakil evin duvarına çarparak içeri girdi. Olayın ardından sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

SÜRÜCÜ VE YOLCULAR KURTARILDI

Kazada otomobilin içerisinde sıkışan sürücü ve arkadaşı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sedyeye taşındı. Yaralılar, olay yerinde gerçekleştirilen ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Jandarma, meydana gelen kazayla ilgili olarak detaylı bir inceleme başlattı.

BAHÇEDEKİ VATANDAŞLAR KIL PAYI KURTULDU

Evlerinin duvarı yıkılan ev sahipleri, olay esnasında odun almak amacıyla bahçede bulundukları için ölümden kıl payı kurtuldular. Evlerinde büyük hasar meydana geldiği için üzüntü yaşadıklarını belirten ev sahipleri, “Tek tesellimiz can kaybının olmaması” şeklinde duygularını ifade ettiler.