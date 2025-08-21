Otomobil Çarptı, Kadın Hayatını Kaybetti

A.C.’NİN FECİ KAZASI

Samsun’un Çarşamba ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı A.K. (47) adlı kadın, hastanede hayatını kaybetti. Kaza, Samsun-Ordu kara yolu üzerindeki Çarşamba ilçesi Dalbahçe mevkisinde gerçekleşti. Ordu yönüne gitmekte olan H.K.B. (23) yönetimindeki 61 EK 214 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen A.K.’ya çarptı.

KAZA SONRASI MÜDAHALE

Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenerek ağır yaralanan A.K., olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. A.K., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazaya ilişkin bir soruşturma başlatıldı.