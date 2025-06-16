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Otomobil Çarptı, Sercan Yaman Hayatını Kaybetti

KAZA VE KURBAN

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 16 yaşındaki Sercan Yaman, yaşamını yitirdi. Olay, akşam saatlerinde Çermik-Ergani kara yolunda gerçekleşti. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 21 ADN 872 plakalı hafif ticari araç, Yaman’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Yaman, ciddi şekilde yaralandı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri hızlı bir şekilde bölgeye sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Sercan Yaman, daha sonra Çermik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada doktorların tüm çabalarına rağmen, Yaman kurtarılamadı. Genç bireyin cenazesi otopsi için morga götürüldü.

SÜREÇ VE SORUŞTURMA

Olayın ardından araç sürücüsü, ifadesinin alınması amacıyla polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili olarak resmi soruşturma başlatıldı.

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