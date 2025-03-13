Otomobil Çerkezköy’de Kaldırıma Çıktı, 3 Yaralı

OTOMOBİL KALDIRIMDA YÜRÜYENLERİ HEDEF ALDI

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil, kaldırımda yürüyen 3 kişiye çarparak ardından bir markete daldı. Kazanın sonucunda 3 kişi yaralandı ve olay anı kameralara yansıdı. Kaza, Çerkezköy’deki Cengiz Topel Caddesi’nde meydana geldi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Elde edilen bilgilere göre, caddede seyir halinde olan Mehmet B.V. yönetimindeki 34 EFT 392 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle karşıdan karşıya geçmekte olan anne I.D. ve 8 yaşındaki oğluna çarptı. Ayrıca, kaldırımda bulunan A.K.’ye de çarpan otomobil, ardından bir markete girdi. Olayı gören vatandaşlar, durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza mahalline gelen ambulansla yaralı 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SÜRÜCÜ VE YOLCU YAKALANDI

Olayın ardından kaçan sürücü ve yanındaki yolcu, yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. Öte yandan, kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.