Otomobil, Dede Ve Toruna Çarptı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

Beyoğlu’nda, yolun karşısına geçmek isteyen dede ve torununa otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle dede ve küçük çocuk yola savruldu ve yaralandı. Olay, saat 14.00 civarında Cami Kebir Mahallesi Bülent Demir Caddesi üzerinde gerçekleşti. Kazanın anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Çarpmanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ekipleri geldi. Dede ve torun, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza hakkında soruşturma başlatıldı ve olayın detayları araştırılıyor.