Otomobil Dere Yatağına Yuvarlandı: 2 Yaralı

OLAY YERİNDE MEYDANA GELEN KAZA

Ordu’da bir otomobilin dere yatağına düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Kaza, Altınordu ilçesi Selimiye Mahallesi’nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Irmak Çırpan’ın kullandığı 52 AL 631 plakalı otomobil, Bülbül Deresi Caddesi’nde rampa çıkarken geri kaymaya başladı. Yaklaşık 50 metre geri giden otomobil, korkulukları aşarak Bülbül Deresi’nin yatağına düştü.

YARALILARA MÜDAHALE

Kazanın ardından sürücü Irmak Çırpan ve yanında bulunan kuzeni Damla Çırpan yaralandı. Olay yerine yapılan ihbar ile sağlık, itfaiye ve polis ekipleri gönderildi. İtfaiye ekipleri, yaralıların otomobilden çıkarılmasını sağladı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

KAZA ANINI ANLATTI

Mahalle sakini Sedat Kılıçkaya, duyduğu bir ses üzerine kazayı fark ettiklerini ve hemen olay yerine gittiklerini belirtti. Kılıçkaya, “Sesi duyunca çöp konteynırı zannettik, sonrasında buraya geldik ve bir kadının bağırdığını duyduk. Yardımcı olduk, kendisini teselli ettik. Geri geri kayıp araç dere yatağına düşmüş” dedi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.