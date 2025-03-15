Otomobil Dereye Uçtu: 2 Yaralı

OTOMOBİL DREYE UÇTU

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşanan bir kaza sonucunda otomobil dereye düştü. Kaza, saat 13.00 sularında Bursa-Ankara karayolunun Mezit boğazında gerçekleşti. İnegöl’den Eskişehir yönüne doğru ilerleyen Bartu Ö.(25) yönetimindeki 10 ALY 439 plakalı otomobil, Rüştiye mahallesi civarında sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Araç, alt yola savrularak dereye uçtu.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonucunda sürücü Bartu Ö. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Buse A.(19) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine ulaştırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri ise kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.