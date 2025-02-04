Otomobil Dereye Uçtu: ‘Kendi Gitti’ İddiası

OTOMOBİL DEREYE UÇTU

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir otomobil, Bıçkı Deresi’ne uçtu. Sürücü E.C. (53) ve yanındaki arkadaşı, olay sonrasında kendi imkanlarıyla araçtan dışarı çıktı. Olayın meydana geldiği yer, Yeşilova Mahallesi Zakkum Sokak olarak kaydedildi. Edinilen bilgilere göre, E.C.’nin kontrolündeki 41 ANJ 536 plakalı otomobil, sebebi henüz tespit edilemeyen bir durumdan dolayı suya düştü.

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ İDDİALARIYLA TEK BAŞINA KALDI

Sürücü ve arkadaşı araçtan çıktıktan sonra, sürücünün arkadaşı olay yerinden hızlıca uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, E.C.’yi tedbir amaçlı hastaneye götürmek istedi ancak sürücü bu durumu kabul etmedi. Ayrıca, E.C., polis tarafından alkol kontrolü yapılmak istendiğinde zorluk çıkardı. Alkolmetreye üflemeyi reddeden E.C., “Benim araba kendi kendine gitti. Sen niye beni üflettiriyorsun? Sıkıntı yok, araba kendi kendine gitti. Kurtarmaya çalıştım, kurtaramadım” şeklinde ifadelerde bulundu.

KAZA İLE İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Olayla ilgili resmi bir inceleme süreci başlatıldığı bildirildi. Yetkililer, kazanın nedenleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için çalışmalarını sürdürüyor.