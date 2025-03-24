Otomobil Dereye Yuvarlandı: 1 Ölü, 1 Yaralı

ADıyaman’ın Sincik ilçesinde meydana gelen bir kazada otomobilin dere yatağına düşmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi ise yaralandı. Alınan bilgilere göre, Sincik’e bağlı Hüseyinli köyü yakınlarında, sürücüsü tespit edilemeyen 44 AEU 591 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak dere yatağına yuvarlandı.

Kaza sırasında araçta bulunan Hüseyin Cahit Emre, olay yerinde hayatını kaybederken, Ahmet Ömeroğlu ise yaralı olarak bulundu. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden Hüseyin Cahit Emre’nin cenazesi, jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sonrasında Sincik Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma süreci başlatıldı.

KAZANIN DETAYLARI

Kaza, Sincik ilçesinde meydana gelmesiyle dikkat çekti. Sürücüsünün kim olduğunun henüz belirlenemediği otomobilin neden kontrolden çıktığı, uzman ekipler tarafından yapılan incelemelerle belirlenecek.

SORUŞTURMA SÜRECİ

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma, detayların ortaya çıkmasını sağlayacak. Olay yerinde yürütülen çalışmalar, kazanın sebebini anlamak açısından önem taşıyor.