Otomobil Dereye Yuvarlandı: 2 Yaralı

KAZA ANINDA YAŞANANLAR

Ordu’da meydana gelen trafik kazasında bir otomobil dere yatağına düşerek iki kişinin yaralanmasına sebep oldu. Kaza, Altın Ordu ilçesi Selimiye Mahallesi’nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Irmak Çırpan’ın (21) kullandığı 52 AL 631 plakalı otomobil, Bülbül Deresi Caddesi’nde rampa çıkarken geri kaymaya başladı. Otomobil yaklaşık 50 metre geri giderek korkulukları aşarak Bülbül Deresi’nin dere yatağına yuvarlandı.

YARALILARA YARDIM ETME ÇABALARI

Kazada sürücü Irmak Çırpan ve kuzeni Damla Çırpan (20) yaralandı. Olayın ardından sağlık, itfaiye ve polis ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda yaralılar otomobilden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde gerçekleştirilen yaralılar, ardından ambulans ile Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

MAHALLE SAKİNLERİNDEN YARDIM

Sedat Kılıçkaya, duydukları sesler üzerine kazanın meydana geldiğini anlamış ve olay yerine giderek yaralılara yardım ettiklerini belirtti. Kılıçkaya, “Sesi duyunca çöp konteynırı zannettik, sonrasında buraya geldik ve bir kadının bağırdığını duyduk. Yardımcı olduk, kendisini teselli ettik. Geri geri kayıp araç dere yatağına düşmüş” diye ifade etti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.