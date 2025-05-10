Otomobil devrildi, B.K. yaşamını yitirdi

KAZA ANINDA KONTROLÜ KAYBETTİ

Kartal’da, yolda ilerleyen bir otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı ve devrildi. Kaza sırasında otomobilden dışarıya fırlayan B.K. olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza, saat 03.10 civarında Çavuşoğlu Mahallesi Sanayi Caddesi’nde gerçekleşti. İçinde üç kişi bulunan 34 UK 6825 plakalı otomobil, sürücünün kontrolü kaybetmesi neticesinde kaldırıma çarptı. Yolcu koltuğundaki B.K., çarpmanın tesiriyle otomobilden dışarıya savruldu.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Devrilen otomobil, bir süre sonra sürüklenerek durdu. Kazaya dair ihbar yapılmasının ardından, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı denetimde, B.K.’nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. İsmi henüz öğrenilemeyen sürücü ile diğer yolcunun kazayı yara almadan atlattıkları öğrenildi.

İNCELEME VE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yeri inceleme birimleri, kaza sonrası çalışmalarını yürütürken cadde bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Trafik, alternatif güzergahlardan sağlandı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından kaza yapan otomobil kaldırıldı ve yol yeniden trafiğe açıldı. Hayatını kaybeden B.K.’nın cesedi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kazaya dair soruşturma süreci başlatıldı.