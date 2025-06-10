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Otomobil Devrildi, Üç Kişi Yaralandı

KAZA SONUCU YARALANANLAR

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında üç kişi yaralandı. Z.T.K. yönetimindeki 78 ST 066 plakalı otomobil, Karabük-Kastamonu kara yolu üzerindeki Bostanbükü köyü civarında kontrolünü kaybederek devrildi.

KAZA YERİNE GİDEN EKİPLER

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Y.M. ve A.K., çeşitli yaralanmalarla hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri kaza yerine yönlendirildi. Yaralılar, ambulanslar aracılığıyla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırıldı.

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