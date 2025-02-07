Otomobil Dolandırıcılığı: 60 Milyon TL’lik Vurgun!

DOLANDIRICILIK OPERASYONU

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca devam eden bir soruşturma çerçevesinde bazı şüphelilerin kendilerini iş adamı olarak tanıtıp, yurt dışından düşük fiyatlarla araç getirme vaadiyle dolandırıcılık yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

ŞÜPHELİLERİN YÖNTEMLERİ

Dolandırıcılık faaliyetlerinin başındaki kişi Servet B, kendini iş insanı olarak tanıtarak iş insanlarıyla bağlantılar kurup, güvenlerini kazandı. Yasaların oturtmadığı boşlukları kullanarak, filo şeklinde yurt dışından lüks araçlar almak üzere yüklü indirimler vaat ettiği belirlendi. Servet B’nin, mağdurları ikna edebilmek için ilk araç alımında kendi cebinden kısmi ödeme yaptığı ve indirim teklifi sunduğu anlaşıldı.

PARA TOPLAMA VE KAÇIRMA İŞLEMLERİ

Şüphelilerin, araç teslimatını sürekli erteleyerek mağdurlardan para topladığı ve elde edilen paraları döviz bürolarından çevirip yurt dışına kaçırdığı tespit edildi.