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Otomobil Elektrik Direğine Çarptı: 3 Yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil elektrik direğine çarptı ve bu olay sonucunda 3 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, E.D. yönetimindeki 52 AEB 673 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak elektrik direğine çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü E.D. (25) ile yolculardan H.D. (51) ve Ç.D. (2) yaralı duruma düştü. Yaralılar, ambulans ile Bafra Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ç.D. isimli çocuk, tedbir amaçlı olarak Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi’ne sevk edildi. Kazanın sebebiyle ilgili incelemeler devam ediyor.

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