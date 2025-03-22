Otomobil Evin Balkonuna Çarptı, 2 Yaralı

KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL EVİN BALKONUNA ÇARPTI

Burdur’un Bucak ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında kontrolden çıkan bir otomobil, bir evin balkon duvarına çarparak alev aldı. Bu kazada iki kişi yaralandı. Olay, Bucak ilçesi Sanayi Mahallesi 2741 Sokak’ta gerçekleşti.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Edinilen bilgilere göre, 64 yaşındaki Servet K. tarafından kullanılan 33 LN 816 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yoldan çıkarak yanındaki evin balkon duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın motor kısmında yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi ve kısa sürede sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı sürücü Servet K. ve araçtaki 12 yaşındaki yolcu Neslihan K., çevredeki vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkartıldı. İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirilen yaralılar, Bucak Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü ve kazayla ilgili incelemeler başlatıldı.