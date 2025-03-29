Otomobil Evin Duvarına Çarparak Durabildi

OTOMOBİL KAZASI SONUCUNDA AĞIR YARALI

Aksaray’da meydana gelen bir trafik kazasında, kontrolden çıkan otomobil 200 metre sürüklendikten sonra bir evle çarpıp durabildi. Kaza sonucunda otomobil kullanılamaz hale geldi ve sürücüsü ağır yaralandı. Olay, Aksaray-Konya karayolu Sultanhanı ilçesi yakınlarında gerçekleşti.

KAZANIN DETAYLARI

Edinilen bilgilere göre, Aksaray’dan Konya yönünde yol alan D.M.K. (54) tarafından kullanılan 34 HGC 516 plakalı Hyundai marka araç, Sultanhanı ilçesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole düştü. Yaklaşık 200 metre sürüklendikten sonra bir müstakil evle çarpan otomobil, büyük zarar gördü. Araçta bulunan sürücü, kaza sonrası ağır yaralanarak olay yerini gören diğer sürücüler tarafından durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

EVE VE SAĞLIK EKİPLERİNE MÜDAHALE

İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Hastaneye ulaştığında sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi ve kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.