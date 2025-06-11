Otomobil Geri Vitesle Mağazaya Girdi

GERİ VİTESTE BIRAKILAN OTOMOBİL MAĞAZAYA DALDI

Edirne’de, geri viteste bırakılan bir araç kontrolden çıkarak mobilya mağazasına girdi. Olayda ciddi bir yaralanma olmaması sevindirirken, iş yerinde ve araçta maddi hasar meydana geldi. Kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

KAZA ANININ YAŞANDIĞI YER

Mithatpaşa Mahallesi Balık Pazarı Caddesi üzerinde gerçekleşen kaza, S.Ç. isimli sürücünün 22 BD 909 plakalı otomobilini park etmek üzere durmasıyla başladı. İddiaya göre, sürücü aracı otomatik viteste geri konumda bırakarak araçtan indi. Bu esnada, kendi kendine hareket eden otomobil, caddede bulunan bir mobilya mağazasının vitrinine çarparak durabildi.

Olayı gören çevredekiler, durumu hemen polise bildirdi. Kaza sonucunda iş yerinin camları kırılırken, otomobilde de maddi hasar oluştu. Ne var ki, kazada kimse yaralanmadı. Sürücü S.Ç. olayla ilgili “Araç bir anda geri gitmeye başladı. Durdurmaya çalıştım ama engel olamadım” şeklinde konuştu. Polis ekipleri olayla ilgili tutanak tutarken, işyeri yetkilileri de yaşanan duruma dair üzüntülerini dile getirdi.