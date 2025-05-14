Otomobil Gölete Uçtu, Sürücü Kurtarıldı

OTOMOBİL GÖLETE UÇTU

İstanbul’un Maltepe ilçesinde bir otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucunda yoldaki bariyerleri aşıp gölete düştü. Olayda yaralanan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.

KAZA ANINDA YAPILAN MÜDAHALELER

Olay, saat 04.30 sıralarında Başıbüyük Mahallesi Büyükbakkalköy bağlantı yolu üzerinde gerçekleşti. 34 LG 417 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yolun kenarındaki bariyerleri aşarak Başıbüyük Göleti’ne düştü ve sürücü araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri hemen müdahale etti. İtfaiye ekipleri sürücüyü bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücünün ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevki yapıldı.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Kaza nedeniyle polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak yolda dubalar dizdi. Otomobil, olay yerine gelen vinçle göletten çıkarıldı ve götürüldü. Olayla ilgili gerekli incelemeler başlatıldı.