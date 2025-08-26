Haberler

Otomobil Güneşten Etkilenince Tarlaya Uçtu

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ AN

Kütahya’nın Emet ilçesinde bir otomobil, sürücünün güneşten etkilenmesi nedeniyle tarlaya düştü. Bu kaza sonucunda iki kişi yaralandı. Olay, saat 18.30 sıralarında Emet-Hisarcık karayolu üzerindeki İğdeköy eski mezarlık mevkisinde gerçekleşti.

SÜRÜCÜ VE YOLCU YARALANDI

Adem K. yönetimindeki 26 HA 371 plakalı araç, sürücünün gözünün güneşten etkilenmesi sonucu kontrolü kaybedip tarlaya uçarak kaza yaptı. Kazada sürücü Adem K. ve yanında bulunan Havva K. yaralandı. Yaralılar, araçta sıkıştıkları yerden kaza yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

TIBBİ MÜDAHALE VE HASTANEEYE KALDIRMA

Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi uyguladıktan sonra, Adem K. ve Havva K. Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili gerekli inceleme başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Halef, Eylül 2025’te NOW TV’de

"Halef: Köklerin Çağrısı" dizisi, 2025 Eylül'de yayına girmeye hazırlanıyor. Most Production'ın yapımcılığındaki dizi, yeni sezonun öne çıkan projeleri arasında dikkat çekiyor.
Haberler

Yenimahalle’de Grup, Adamı Dövdü

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir grup, peşlerindeki kişiyi sokak ortasında darp etti. O anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.