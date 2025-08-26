Otomobil Güneşten Etkilenince Tarlaya Uçtu

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ AN

Kütahya’nın Emet ilçesinde bir otomobil, sürücünün güneşten etkilenmesi nedeniyle tarlaya düştü. Bu kaza sonucunda iki kişi yaralandı. Olay, saat 18.30 sıralarında Emet-Hisarcık karayolu üzerindeki İğdeköy eski mezarlık mevkisinde gerçekleşti.

SÜRÜCÜ VE YOLCU YARALANDI

Adem K. yönetimindeki 26 HA 371 plakalı araç, sürücünün gözünün güneşten etkilenmesi sonucu kontrolü kaybedip tarlaya uçarak kaza yaptı. Kazada sürücü Adem K. ve yanında bulunan Havva K. yaralandı. Yaralılar, araçta sıkıştıkları yerden kaza yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

TIBBİ MÜDAHALE VE HASTANEEYE KALDIRMA

Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi uyguladıktan sonra, Adem K. ve Havva K. Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili gerekli inceleme başlatıldı.