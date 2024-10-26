Otomobil İlanlarında Yeni Düzenlemeler Geliyor!

GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ UYGULAMASI

Güvenli Ödeme Sistemi ile tüketicinin parası, araç satış işlemi gerçekleşene kadar bankada güvenli bir şekilde bekliyor. Bu düzenlemenin ardından konutlar için uygulanan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi’nin otomobil satışlarında da kullanılacağı duyuruldu. Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği’nin (OYDER) düzenlediği Otomotiv Kongresi’nde konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, “onlar bize uyacaklar ya da uymadıkları takdirde her ilan başına ceza alacaklar” açıklamasını yaptı.

YENİ DÜZENLEMELERİN DETAYLARI

Otomobil ilanlarına getirilen yeni düzenlemeler hakkında bilgi veren Gürcan, motorlu kara taşıtlarının ticaretine dair değişikliklerin distribütörlere yükümlülükler getirdiğini belirtti. Yetkili satıcılar, “1 ay içinde son 3 yıllık satışlarının aylık ortalamasından fazla taşıt almaya zorlanmayacak, fatura tarihinden sonra taşıt fiyatında artış yapamayacak ve taşıtı 15 gün içinde yetkili satıcıya teslim edecek” dedi. Ayrıca, yetkili satıcıların taşıt satışlarını ve kampanyalara katılımlarını mal veya hizmet alımı gibi şartlara bağlayamayacakları da açıklandı.

SOSYAL MEDYA PLATFORMLARINA YENİ YÖNETMELİKLER

Gürcan, otomobil ilanlarıyla ilgili bazı sosyal medya platformlarına yönelik yeni yönetmelikler geleceğini belirtti. Şu anda tespitler yapıldığını ifade eden Gürcan, “Onlar ya bize uyacaklar ya da uymadıkları takdirde her ilan başına 10-100 bin TL arası ceza uygulanacak” dedi. Bu düzenlemeyle hem bireysel hem de kurumsal otomobil satıcıları, yeni kurallara uymak zorunda kalacak.

SEKTÖRDEKİ DEĞİŞİM VE TÜKETİCİLERİN GÜVENLİĞİ

Bu düzenlemeler, alıcı ve satıcı açısından sektörde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Tüketiciler, bu yeni kurallar sayesinde daha güvenli ve şeffaf bir şekilde araç satın alabilecek. Ayrıca, otomotiv sektörü de daha düzenli bir hale gelmesi bekleniyor.