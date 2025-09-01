Otomobil Kaçtı, Genç Kız Yaralandı

otomobil ve motosiklet kazası

Karaman’da bir motosiklet, otomobille çarpıştı. Olay sonucunda motosikletli genç kız ağır yaralandı, otomobil sürücüsü ise kaza sonrası olay yerinden kaçtı. Kaza, Osmangazi Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerindeki kavşakta gerçekleşti.

kaza anı ve yaralanma

Edinilen bilgilere göre, E.S. (18) yönetimindeki 70 ACK 659 plakalı motosiklet, plakası ve sürücüsü bilinmeyen bir otomobille çarpıştı. Çarpışmanın ardından motosiklet sürücüsü yola savrulurken, yaralanma yaşandı. Olay sonrasında otomobil sürücüsü arkasına bile bakmadan hızla olay yerinden kaçtı.

sağlık ekipleri ve polis müdahalesi

Kazanın bildirilmesinden sonra sağlık ve polis ekipleri hızla kaza yerine intikal etti. Yaralı genç kız, acılar içerisinde yerde kıvranırken, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Polis, kaza yapan otomobil sürücüsünü belirlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Kaza ile ilgili tahkikat devam ediyor.