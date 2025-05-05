Otomobil, Kadına Çarptı, Yaralandı

ATAŞEHİR’DE KAZA ANLARI

Olay, Ataşehir’de 4 Nisan Pazar günü saat 14.50 sıralarında Kayışdağı Mahallesi Küçük Hakanlar Sokak’ta meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobile arkadan gelen başka bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedip yol kenarına savrulmuş durumda. Bu sırada savrulan araç, yolda yürüyen bir kadına çarparak durabiliyor.

KADINA YARDIM SEVK EDİLDİ

Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılıyor. Çarpmanın etkisiyle kadının metrelerce savrulduğu anlar, park halindeki bir otomobilin kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin kadına çarptığı ve kadının düşmesi yer alıyor. Çevredeki insanlar ise yaralanan kadına yardım etmek için anında müdahale ediyor.