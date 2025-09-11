Otomobil Kafeye Girdi, Yaralı Yok

KAZA ANINDA GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ümraniye’de, bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kafeye dalma olayı yaşandı. Saat 23.00 civarında meydana gelen kazada yaralanan kimse olmamakla birlikte, kafede önemli hasar oluştu. 34 KP 0318 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün kontrolü kaybetmesi neticesinde karşıdan gelen bir diğer otomobile çarpıp kafeye girdi.

KAFE SAHİBİ OLAYI ANLATTI

Olay yerine polis ekipleri intikal ederken, incelemelerin ardından araç çekici yardımıyla kaldırıldı. Kafe sahibi Bilal Ekinci, yaşananları anlatarak, “Burası aslında bir kavşak, burada daha önce iki üç kaza daha oldu. Diğer taraftan gelen kırmızı araç hızlı değildi, fakat soldan gelen araç hızlanmıştı. Arkadan vurduktan sonra kırmızı araç kontrolünü kaybedip kafeye daldı. O an içeri girmeden iki üç dakika önce masada arkadaşımız oturuyordu. Neyse ki içeriye girmeden kalkmıştı. Kimsenin burnu bile kanamadı, maddi hasar dışında bir sorun yok. Artık buna gülüyor ve ‘Müşterimizin kahve krizi tutmuş’ diyoruz. Diğer çalışanlarımız da hizmet verirken, tam o esnada böyle bir olay yaşandı. Kötü bir durumdu ama kimseye bir şey olmaması sevindirici bir durum” açıklamasını yaptı.

OLAYIN PANİK YARATTIĞI GÖRÜNTÜLER

Kazanın yaşandığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kafe çalışanlarının ve müşterilerinin üzerlerine gelen otomobili gördükleri an büyük korku ve panik yaşadıkları gözlemlendi. Bu tür olayların tekrar yaşanmaması umuluyor.