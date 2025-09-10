Otomobil Kaldırıma Çıktı, Yandı

KENDİLİĞİNDEN HAREKET EDEN ARAÇ YANARAK KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Karaman’da park edilmiş bir otomobil, aniden kendiliğinden hareket ederek kaldırıma çıktı. Ağaca çarptıktan sonra duramayan otomobil, motor bölümünden alev alarak yanmaya başladı. Olay, akşam saat 20.50 sularında Gevher Hatun Mahallesi Sakarya Caddesi’nde gerçekleşti.

VATANDAŞLARDAN YARDIM İHBARI

Elde edilen bilgilere göre, A.G.’ye ait olduğu belirlenen 70 DA 133 plakalı otomobil, park halinde iken birden hareket etti ve kaldırıma çıktı. Ağaca çarparak durduktan sonra motor kısmında yangın çıkmaya başladı. Yanan aracı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine hızla itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

OLAY YERİNE GELEN İTFAİYE EKİPLERİ YANGINI SÖNDÜRDÜ

Yangın, olay yerinde bulunan itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangın sonucu tamamen kullanılmaz hale gelen araç, olay yerinden kaldırıldı. Araçtaki yangının, elektrik kablolarının şase yapması nedeniyle çıkmış olabileceği düşünülüyor. Yangınla ilgili olarak araştırmalar devam ediyor.