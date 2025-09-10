Otomobil Kaldırıma Çıktı, Yandı

OTOMOBİL KENDİLİĞİNDEN HAREKET ETTİ

Karaman’da park edilen bir otomobil, aniden hareket ederek kaldırıma çıktı. Ağaca çarptıktan sonra duran otomobil, motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Olay, akşam saat 20.50 sıralarında Gevher Hatun Mahallesi Sakarya Caddesi’nde yaşandı.

VATANDAŞLARDAN GELEN İHBAR ÜZERİNE MÜDAHALE EDİLDİ

Edinilen bilgilere göre, A.G.’ye ait 70 DA 133 plakalı otomobil, park halindeyken kendiliğinden hareket etti. Ağaca çarpmasının ardından motor kısmı alev aldı. Yanan aracı gören vatandaşlar, durumu hemen ilgili birimlere bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangın sonrası otomobil, kullanılamaz hale gelirken, olay yerinden kaldırıldı. Olayla ilgili olarak aracın elektrik kablolarının şase yapması nedeniyle yanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Yangınla ilgili tahkikatın başlatıldığı bildirildi.