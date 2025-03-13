Otomobil Kamyona Çarptı: 1 Ölü, 3 Yaralı

MANİSA’DA KAZA SONUCU BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Manisa’nın Salihli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirirken, iki kişi ağır olmak üzere toplamda üç kişi yaralandı. Olay, Salihli-Köprübaşı Karayolu Taytan Mahallesi Bezirganlı mevkiinde yaşandı. Y.E. yönetimindeki otomobil, arızalı olarak yolun sağında duran bir kamyona arkadan çarptı.

OLAY YERİNE ACİL EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredeki diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri hızla olay yerine geldi. Manisa Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı Salihli Amirliği ekipleri, otomobilde sıkışan üç kişiyi çıkarmak için çalışmalara başladı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk değerlendirmede, otomobilde yolcu olarak bulunan Menekşe Ertuğrul’un olay anında hayatını kaybettiği belirlendi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanarak olay yerinde ilk müdahale yapılan otomobil sürücüsü Y.E., ve yolcu konumunda bulunan D.S. ile 6 yaşındaki H.Ş.S. Salihli Devlet Hastanesi yanında özel hastanelere sevk edildi. Yaralılardan Y.E. ve 6 yaşındaki H.Ş.S.’nin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.