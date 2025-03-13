Otomobil Kamyona Çarptı: 1 Ölü, 3 Yaralı

KAZA SONUCU 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Manisa’nın Salihli ilçesinde bir otomobilin kamyona arkadan çarpmasıyla gerçekleşen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır toplamda 3 kişi yaralandı. Kaza, Salihli-Köprübaşı Karayolu üzerinde, Taytan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 72 yaşındaki Y.E. yönetimindeki 45 SH 207 plakalı otomobil, arıza nedeniyle yol kenarında park halindeki 35 T 1262 plakalı kamyona çarptı.

AİLELERE YARDIM GÖNDERİLDİ

Diğer sürücülerin kaza sonrası yaptığı ihbar neticesinde olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri ulaştı. Manisa Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Salihli Amirliği ekipleri, otomobilde sıkışan 3 kişiyi kurtardı. Sağlık ekipleri, otomobilde yolcu konumunda bulunan 70 yaşındaki Menekşe Ertuğrul’un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar arasında bulunan sürücü Y.E. ve yolcu konumundaki D.S. (45) ile H.Ş.S. (6), ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi ve özel hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan sürücü Y.E. ile 6 yaşındaki H.Ş.S.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği ifade edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın ardından, Menekşe Ertuğrul’un cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Salihli Devlet Hastanesine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.