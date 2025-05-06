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Otomobil Kamyona Çarptı: İki Yaralı

OTOMOBİLİN KAMYONA ÇARPMASI

Konya’da kontrolden çıkan ve park halindeki bir kamyona çarpan Tofaş marka otomobil, bir iş yerinin bahçesine uçarak takla attı. Olayda yaralanan iki yolcu, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Sürücü A.C., uyku nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybettiğini belirtti. Kaza, akşam saat 22.15 civarında merkez Karatay ilçesindeki Adana Çevre Yolu Caddesi’nde gerçekleşti.

KAZA ANININ DETAYLARI

Edinilen bilgilere göre, A.C. idaresindeki 45 HB 1826 plakalı Tofaş otomobil, Karaman Caddesi Kavşağı’ndan Konya Şehir Hastanesi yönüne seyrederken, direksiyonunu kaybetmesi sonucu önce kaldırımda park halindeki 42 BAV 257 plakalı kamyona çarparak ardından bahçeye uçtu. Takla atan otomobil, hurdaya dönerken, sürücü kazayı yara almadan atlattı. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, yaralıların durumunu kontrol etti.

ACİL MÜDAHALE VE POLİS SORUŞTURMASI

Ambulans ile hastaneye kaldırılan iki yolcunun sağlık durumlarıyla ilgilenilirken, sürücü A.C. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Sürücünün, “Uykum geldiği için aracın kontrolünden çıktım” şeklindeki açıklaması kaydedildi. Kazadan sonra, polis ekipleri olay yerinde detaylı inceleme yaptı. Takla atan otomobil, çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü. Kazayla ilgili olarak tahkikat devam ediyor.

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