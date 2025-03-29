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Otomobil Kamyonete Çarptı: 1 Yaralı

OTOMOBİL KAPALI KASA KAMYONETE ÇARPTI

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, hareket halinde olan bir otomobilin, aynı yolda ilerleyen kapalı kasa kamyonete arkadan çarpması sonucu bir kişi yaralandı. Kaza, Hasan Fehmi Boztepe Caddesi’nde, Çakalderesi yönünden gelip Emniyet Müdürlüğü yönüne gitmekte olan Özkan Çetin’in kullandığı 34 KPG 536 plakalı Citroen ticari araca, Küçük Hasan kavşağına yaklaşırken Ferhat Köse’nin kullandığı 07 AIE 663 plakalı Citroen C-Elysée aracın arkadan çarpmasıyla gerçekleşti.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı. Otomobilde yolcu olarak bulunan Naime Köse yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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