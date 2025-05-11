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Otomobil Kamyonete Çarptı, 2 Yaralı

KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL KAMYONETE ÇARPTI

Mersin’in Erdemli ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil kamyonete çarptı. Bu kazada iki kişi yaralandı. Kaza, Limonlu Mahallesi’nde Burçalanı Mevkisinde, Mersin Antalya D-400 Karayolu’nun Antalya yönünde gerçekleşti.

KAZANIN SEBEPLERİ VE OLAY ANI

İddialara göre, plakası henüz belirlenemeyen bir tır, aynı yönde giden M.A. yönetimindeki 33 AZY 731 plakalı otomobile temas etti. Temas sonrası sürücüsü direksiyon kontrolünü kaybeden otomobil, aynı yönde seyreden M.Ç. yönetimindeki 33 VG 409 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü M.A. ve araçta yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Kaza sonrası karayolunda trafik, tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine çağrılan ambulansla yaralılar, ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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