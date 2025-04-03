Otomobil Kamyonetle Çarpıştı: Yaralıları Korudular

KAZA ANINDA YARDIMSEVERLİK ÖNE ÇIKTI

Antalya’da meydana gelen bir trafik kazasında otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı. Olay, çevrede bulunan vatandaşların yardımına koşmasıyla dikkat çekti. Yağan yağmurdan etkilenmemesi için bir sürücüyü şemsiye ile koruyan vatandaşlar, diğer sürücüyü ise üşümemesi için battaniyeye sararak destek oldu.

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ NOKTA

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Toros Mahallesi’nde, 15. cadde ile 821 sokak kesişiminde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Seda D. yönetimindeki 07 BNC 643 plakalı otomobil, Metehan B. tarafından kullanılan 06 CUE 045 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışma sonucunda kamyonet yan yatarak devrildi, otomobil ise kaldırıma çarpıp durabildi. Çevreliler, kaza anında durumu hemen yetkililere bildirdi ve kısa sürede itfaiye, polis ve sağlık ekipleri kaza mahalline ulaştı.

Kaza sonrası şoka giren Seda D. ve yan yatan kamyonetteki sürücü Metehan B., olay yerindeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Yağmurdan ıslanmaması için Seda D.’yi koruyan vatandaşlar, diğer sürücü Metehan B.’yi ise itfaiye ekipleriyle üşümemesi için battaniye ile sardı. Bu esnada kazayı öğrenen Metehan B.’nin çalıştığı şirketin yetkilisi de olay yerine gelerek, hem personelin hem de diğer sürücünün sağlık durumunu sorguladı. Ayrıca, kamyonetten etrafa saçılan skuter bataryaları dikkat çekti.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahale yaparak ambulanslarla hastaneye sevk etti. Polis ekipleri olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.