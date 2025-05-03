Otomobil Kamyonun Altına Girdi, Sürücü Yaralandı

OTOMOBİL KAMYONUN ALTINA GİRDİ

Bursa’nın İnegöl ilçesinde saat 02.00 sıralarında meydana gelen kazada, kamyonun altına giren otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Bursa-Ankara Karayolu üzeri İnegöl girişinde, İnegöl’den Bozüyük istikametine giden sürücü Muhammed Can, 16 K 4822 plakalı otomobiliyle Kulaca Mahallesi mevkiindeki Karayolları Denetim İstasyonu’na giriş yapmak için yavaşlayan Adil H. yönetimindeki 31 ADH 871 plakalı kamyona arkadan çarptı.

KAZA SONRASI ARAÇTA SIKIŞTI

Şiddetli çarpmanın etkisiyle otomobil kamyonun altına girdi. Kazanın ardından otomobilin sürücüsü hurdaya dönen araçta sıkıştı. Olay yerine 112 Acil Servis, Jandarma ve İtfaiye arama kurtarma ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, sürücüyü kurtarmak için yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. Ağır yaralanan genç hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza sonrası, kamyonun sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Jandarma komutanlığı ekipleri, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.