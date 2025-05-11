Otomobil Kaza Yaparak Durdu

OTOMOBİL KURŞUN YAĞMURUNA TUTULDU

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşanan olayda, bir otomobil kurşun yağmuruna tutulduktan sonra kaza yaparak durdu. Olay neticesinde bir kişi ağır yaralandı ve bu olayla ilgili inceleme çalışmaları devam ediyor. İlgili saldırı, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Yeni Mahalle Ayaz Sokak’ta gerçekleşti. Henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce otomobile ateş açıldı.

AĞIR YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kurşun yağmuruna tutulan otomobil kaza yaptıktan sonra Fırat O. ağır yaralı olarak olay yerinden çıkarıldı. İhbar üzerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekipleri olaya müdahale etti. Fırat O., ilk müdahalesinin ardından Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve entübe edildi. Daha sonra ambulansla Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, uzun süre delil arama çalışmalarına devam etti ve incelemeler sürüyor.