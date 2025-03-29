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Otomobil Kaza Yaptı, Sürücü Kurtarıldı

KAZA ANINDA OLUŞAN OLAYLAR

Hatay’da meydana gelen bir kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak ters döndü. Kaza, Kırıkhan ilçesi Karasu mevkiinde gerçekleşti. Kontrolden çıkan araç, kazanın ardından takla attı ve sürücü araç içinde sıkıştı.

Sıkışan sürücü, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde gerekli müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili olarak polis ekipleri incelemelere başladı. Olayın detaylarının belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

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