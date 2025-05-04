Otomobil Kazası Sonrası Sürücü Kayboldu

OTOMOBİL KAZASI VE SONRASI

Edirne’de meydana gelen bir kaza sonrası alev alan otomobili terk eden sürücü kayıplara karıştı. Edinilen bilgilere göre, İstasyon Mahallesi Olin Kavşağı’nda ismi belirlenemeyen sürücünün kullandığı 22 ACR 582 plakalı otomobil, kaldırıma çarparak aniden alev aldı. Çarpmanın şiddetiyle yanmaya başlayan araç, kısa sürede alev topuna dönüştü.

SÜRÜCÜNÜN KAÇIŞI

Araç sürücüsü kadın, çevredeki vatandaşlar tarafından otomobilden çıkarıldıktan sonra hızla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü. Polis, araç sürücüsünün kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.