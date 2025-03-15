Otomobil Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

KAZA SONRASI KİŞİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Afyonkarahisar’da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı. Olay, Bayat ilçesinin çıkış kısmında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, 75 yaşındaki R.K., yönettiği 26 DY 680 plakalı otomobilin kontrolünü kaybettikten sonra savrularak takla attı.

SAĞLIK EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Kaza sonrasında çevredekilerin durumu bildirmesiyle birlikte bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Gelen ekipler, yaralı R.K. ve C.K.’yı ambulansla hastaneye taşıdı. Ne yazık ki, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen R.K., yaşamını yitirdi. Kazanın ardından jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.