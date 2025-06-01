Otomobil Kazı Alanına Düşüyor

ANKARA’DA KAZI ALANINA DÜŞEN OTOMOBİL OLDU

Ankara’nın Polatlı ilçesinde meydana gelen bir olayda, bir otomobil içme suyu, yağmur suyu ve asbest hatlarının yenilenmesi sırasında açık bırakılan bir kazı alanına düştü. Olay, Polatlı ilçesi Fatih Mahallesi Atatürk Caddesi’nde, kazı çalışmalarının tamamlanmasının ardından yaşandı. Gece saatlerinde gerçekleşen kazada, yetersiz uyarı levhaları ve eksik güvenlik önlemleri nedeniyle bir otomobil, yol üzerindeki çukura düşerek maddi hasar gördü.

KAZA SONRASI TEPKİLER YÜKSELDİ

Şans eseri olayda herhangi bir yaralanma kaydedilmedi, ancak araçta maddi hasar meydana geldi. Mahalle sakinleri, uzun zamandır açık kalan kazı alanının ciddi bir tehlike oluşturduğuna dikkat çekerek, yetkililere karşı tepki gösterdi. Vatandaşlar, benzer olayların tekrar yaşanmaması için acil olarak gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasını talep etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildiriliyor.