Otomobil Kırmızı Işıkta Ticari Araca Çarptı

OTOMOBİL HAFİF TİCARİ ARACA ÇARPTI

Nevşehir’de kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araca bir otomobil çarptı. Bu kazada otomobilde yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Kaza, Güzel Yurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Jandarma kavşağında gerçekleşti.

KAZA DETAYLARI

Alınan bilgilere göre, 06 ZGB 87 plakalı otomobilin sürücüsü Harun Y., seyir halindeyken kırmızı ışıkta duran ve Adnan Ç. tarafından kullanılan 50 BE 793 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine, sağlık ve polis ekipleri hemen kaza yerine yönlendirildi.

TEDAVİ VE SORUŞTURMA

Kazada otomobilde bulunan bir kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ayrıca, kaza ile ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığı belirtildi.