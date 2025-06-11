Otomobil Kontrolden Çıkıp Bahçeye Düştü

OTOMOBİL KONTROLDEN ÇIKTI

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen bir olayda, iddiaya göre direksiyonu kilitlenen bir otomobil kontrolü kaybederek bir apartmanın bahçesine düştü. Kaza, Emek Mahallesi Akıntürk Sokak’ta yaşandı. S.O. tarafından sürülen 78 BB 674 plakalı araç, direksiyonun kilitlenmesi sonucu direksiyonu kontrol edilemeyerek bir apartmanın bahçesine girdi.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olayın ardından, durum hakkında bilgi verilmesiyle birlikte polis, itfaiye ve sağlık ekipleri hızlıca olay yerine yönlendirildi. Sürücü S.O., kazayı sağlam bir şekilde atlatarak herhangi bir yaralanma yaşamadı. Olayın ardından, otomobilin yerinden kaldırılması için çekici yardımı çağrıldı.