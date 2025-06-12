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Otomobil Köpeğe Çarptı, Sürücü Kaçtı

KAZA ANINDA YARALANAN KÖPEK

Büyükçekmece’de bir sitenin önünde bulunan köpeğe bir otomobil çarptı, sonucunda köpek yaralandı. Kaza sırasında sürücü, olay yerinden hızla kaçtı. Kazanın detayları, güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, 9 Haziran Pazartesi günü saat 19.30 civarında Karaağaç Mahallesi Sırtköy Bulvarı’nda gerçekleşti.

Güvenlik görevlileri tarafından bakılan bir köpeğe hızla gelen otomobil çarptı ve köpek, çarpmanın etkisiyle savrularak yaralandı. Otomobilin sürücüsü, duraksamadan yoluna devam etti. Bu arada mahalle sakinleri, arabanın çarptığı köpeğin 7 yavrusu olduğunu ve bu yavrulardan 2’sinin daha önce bir araç çarpması sonucu yaşamını yitirdiğini iddia etti. Çarpma anı ise sitenin güvenlik kamerasında kaydedildi.

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