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Otomobil Koyun Sürüsüne Çarptı: 15 Koyun Telef Oldu

OTOMOBİL KOYUN SÜRÜSÜNE ÇARPTI

Elazığ’da bir otomobilin koyun sürüsüne çarptığı kazada 15 koyun telef oldu. Olay, Kuzeyçevre yolunda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir otomobil, yolda aniden karşısına çıkan koyun sürüsüne çarptı. Bu kaza sonucunda yaklaşık 15 koyun telefonu meydana gelirken, sürücü de hafif şekilde yaralandı.

HEM JANDARMA HEM SAĞLIK EKİBİ GÖREVLENDİRİLDİ

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi. Kaza nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapatılan yol, otomobilin ve hayatını kaybeden koyunların kaldırılması ile normale döndü. Kaza ile ilgili olarak inceleme süreci başlatıldı.

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