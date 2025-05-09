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Otomobil Koyun Sürüsüne Çarptı, 15 Telef

OTOMOBİLİN KOYUN SÜRÜSÜNE ÇARPMA OLAYI

Elazığ’da meydana gelen bir kazada, otomobilin bir koyun sürüsüne çarparak 15 koyunun telef olmasına neden olduğu bildiriliyor. Olay, Kuzeyçevre yolunda gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, hareket halindeki bir otomobil aniden karşına çıkan koyun sürüsüne çarpıyor. Kazada yaklaşık 15 koyun hayatını kaybederken, sürücüde hafif şekilde yaralanıyor.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından durum derhal ilgili birimlere bildiriliyor ve bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri yönlendiriliyor. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, otomobilin ve telef olan koyunların kaldırılmasıyla birlikte tekrar normal işleyişine dönüyor. Kaza ile ilgili araştırma başlatıldığı bilgisi ediniliyor.

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