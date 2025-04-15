Otomobil Küle Dönmüş, Araç Sahibi Şokta

ARAÇ SAHİBİ ŞOKE OLDU

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde park halindeki otomobilini küle dönmüş olarak bulan araç sahibi büyük bir şok yaşayarak gözlerine inanamadı. Olay, Nusratiye Mahallesi Derman Kümeevleri 3. Sokak’ta sabah saatlerinde meydana geldi. Yol kenarında bir otomobilin tamamen küle dönmüş hali görülünce, polis ve itfaiye ekipleri hemen harekete geçti.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangın riski nedeniyle demir yığınına dönüşen araca tedbir amaçlı tazyikli su tuttu. Araç sahibi M.K., küle dönmüş otomobilini gördüğünde büyük bir şaşkınlık yaşadığını dile getirdi. M.K., yaşadığı zararın yaklaşık 150 bin lira civarında olduğunu belirtti. M.K.’nin yaptığı şikayet üzerine polis, olayla ilgili inceleme başlattı.