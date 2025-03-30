Haberler

Otomobil Lastiği Patladı, Şarampole Yuvarlandı

OTOMOBİL LASTİĞİ PATLADI VE ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Adıyaman’da seyir halinde olan bir otomobil, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak şarampole düştü. Olayla ilgili edinilen bilgilere göre, Serdar T. yönetimindeki ve plakasının henüz belirlenemeyen otomobil, Adıyaman-Kahta karayolu üzerindeki Beşpınar mevkiinde lastiğini patlattı. Patlamanın ardından araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı.

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan sürücü Serdar T., olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Diyarbakır’da Traktör Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde bayramlaşmak üzere giden bir arkadaş grubunun traktörü freni patlayınca devrildi. Kaza sonucu 14 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, altı kişi yaralandı.
Haberler

Gaziantep’te Domuz Sürüsü Paniği Yaşandı

Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Gökçeli Mahallesi'nde ormanlık alanda domuz sürüsü tespit edildi. Mahalle halkı, tarım arazilerine zarar verme ve yerleşime inme risiklerinden endişe duyuyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.