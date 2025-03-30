Otomobil Lastiği Patladı, Şarampole Yuvarlandı

OTOMOBİL LASTİĞİ PATLADI VE ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Adıyaman’da seyir halinde olan bir otomobil, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak şarampole düştü. Olayla ilgili edinilen bilgilere göre, Serdar T. yönetimindeki ve plakasının henüz belirlenemeyen otomobil, Adıyaman-Kahta karayolu üzerindeki Beşpınar mevkiinde lastiğini patlattı. Patlamanın ardından araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı.

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan sürücü Serdar T., olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.