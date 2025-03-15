Otomobil Marketin Sebze Reyonuna Çarptı

KAZA DETAYLARI

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybeden bir otomobil, bir marketin sebze reyonuna girdi. Bu kazada 2 kişi yaralandı. Olay, saat 21.30 sıralarında Ataevler Mahallesi Sapanca Yolu üzerinde gerçekleşti.

SÜRÜCÜ VE YARALILAR

Alınan bilgilere göre, S.A. kontrolündeki 34 KEA 182 plakalı Volvo marka araç, marketin otoparkından çıkmaya çalışırken aniden kontrolden çıktı ve sebze reyonuna daldı. Kazada, sürücü S.A. ve otomobilde bulunan çocuk hafif yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye götürüldü. Kaza sonucu hem markette hem de otomobilde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.