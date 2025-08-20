Otomobil-Minibüs Çarpıştı, 10 Yaralı

OTOMOBİL VE MİNİBÜS ÇARPIŞTI

Sultanbeyli’de bir otomobil ile minibüsün çarpışması sonucunda 10 kişi yaralanıyor. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye götürülerek tedavi ediliyor. Kaza saat 23.15’te Sultanbeyli Eşref Bitlis Caddesi üzerinde meydana geliyor. Cadde üzerinde seyir hâlinde olan otomobil, bir minibüs ile çarpışıyor.

MİNİBÜS DEVRİLDİ

Çarpışmanın etkisiyle minibüs devriliyor ve araç içinde bulunan toplam 10 kişi yaralanıyor. Olay yerine intikal eden ambulanslar, yaralıları hastaneye taşıyor. Kazanın ardından polis ekipleri, olayda güvenlik önlemleri alıyor ve devrilen minibüsü, gerekli çalışmaların ardından bölgeden kaldırıyor. Polis, kaza ile ilgili olarak inceleme başlatıyor.