Otomobil-Minibüs Çarpıştı, 10 Yaralı

OTOMOBİL VE MİNİBÜS ÇARPIŞTI

Sultanbeyli’de bir otomobil ile minibüsün çarpışması sonucunda 10 kişi yaralanıyor. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye götürülerek tedavi ediliyor. Kaza saat 23.15’te Sultanbeyli Eşref Bitlis Caddesi üzerinde meydana geliyor. Cadde üzerinde seyir hâlinde olan otomobil, bir minibüs ile çarpışıyor.

MİNİBÜS DEVRİLDİ

Çarpışmanın etkisiyle minibüs devriliyor ve araç içinde bulunan toplam 10 kişi yaralanıyor. Olay yerine intikal eden ambulanslar, yaralıları hastaneye taşıyor. Kazanın ardından polis ekipleri, olayda güvenlik önlemleri alıyor ve devrilen minibüsü, gerekli çalışmaların ardından bölgeden kaldırıyor. Polis, kaza ile ilgili olarak inceleme başlatıyor.

Denizli’de Otomobil Ağaca Çarptı, 2 Ölü

Denizli'de bir otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolmasıyla ağaca çarptı. Kazada iki kişi öldü, sürücü ise ağır yaralandı.
Otomobil Ağaçla Çarpıp Kaza Yaptı

Denizli'de bir otomobilin ağaca çarpması sonucu 23 ve 22 yaşındaki iki genç yaşamını yitirdi, sürücü ağır yaralandı. Ölenlerden birinin doğum günü olduğu belirlendi.

