Otomobil Motosiklete Çarptı, Sürücü Yaralandı

OTOMOBİL MOTOSİKLETE ÇARPTI

Şişli’de bir otomobilin ara sokaktan caddede seyir eden motosiklete çarpması sonucunda motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, dün akşam saat 19.00 civarında Abide-i Hürriyet Caddesi’nde gerçekleşti. İskete Sokak’tan çıkan bir otomobil, caddede hareket eden motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu.

KAZA SONRASI İNCELEMELER BAŞLADI

Kazayı görenlerin acil ihbarı üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünün durumunu değerlendirerek, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Bu kazayla ilgili olarak gerekli soruşturma süreci başlatıldı.