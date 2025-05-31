Otomobil Motosikletle Çarpıştı: 1 Yaralı

OTOMOBİL VE MOTOSİKLET ARASINDAKİ ÇARPŞMA

Otomobil ile motosiklet arasında bir çarpışma gerçekleşti. Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralanıyor. Kaza, saat 21.30 sularında Burhaniye Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde gerçekleşiyor.

KAZANIN AYRINTILARI

Cadde üzerinde seyir halindeki Fatih E. yönetimindeki 16 BFY 650 plakalı motosiklete, plakası ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen bir otomobil çarpıyor ve olay yerinden kaçıyor. Çarpışmanın ardından motosiklet sürücüsü yaralanıyor.

Olayın bildirilmesiyle birlikte sağlık ve polis ekipleri bölgeye yönlendiriliyor. Yaralı Fatih E.’ye ilk müdahaleyi çevrede bulunan vatandaşlar gerçekleştiriyor. Sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yaralıyı İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıyor. Polis, kaçan otomobilin sürücüsünü bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.